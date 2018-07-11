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Номер извещения
ГП806220
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» (Заказчик) на проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2D на Южно-Пчелином участке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2D
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2018 14:00 GMT +311.07.2018 14:0011.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806220Дата и время окончания срока приема заявок Проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2DМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2018 14:0011.07.2018 14:0011.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806220Дата и время вскрытия заявок Проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2DМосква
Подведение итогов не позднее
15.08.2018 10:0015.08.2018 10:0015.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806220Подведение итогов не позднее Проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2DМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2D
Начальная цена
58 410 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора и Приложениями к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора и Приложениями к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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