Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку продуктов питания (Мука - крупы) на 2015 год для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401738683 Уникальный номер закупки 45 Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку продуктов питания (Мука - крупы) на 2015 год для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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