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    Главная / Торги / Закупка магнезитового противопригарного покрытия

    Закупка магнезитового противопригарного покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806211Дата и время окончания срока приема заявок Закупка магнезитового противопригарного покрытияКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806211

    Уникальный номер закупки

    162

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка магнезитового противопригарного покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка магнезитового противопригарного покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 09:00 GMT +307.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806211Дата и время окончания срока приема заявок Закупка магнезитового противопригарного покрытияКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 09:0007.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806211Дата и время вскрытия заявок Закупка магнезитового противопригарного покрытияКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201813.06.2018 16:3013.06.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806211Подведение итогов не позднее Закупка магнезитового противопригарного покрытияКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка магнезитового противопригарного покрытия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    9 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа в течение 60 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    20.3

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Магнезитовое противопригарное покрытие типа FQT-290"

    Кол-во: 9

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    20.12.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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