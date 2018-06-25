www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806567625
Уникальный номер закупки
137
Наименование закупки
Поставка фрезерно-гравировального станка с ЧПУ Роутер 1070В3 (или эквивалент)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фрезерно-гравировального станка с ЧПУ роутер 1070В3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 15:00 GMT +325.06.2018 15:0025.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806567625Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фрезерно-гравировального станка с ЧПУ роутер 1070В3 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806567625Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка фрезерно-гравировального станка с ЧПУ роутер 1070В3 Москва
Дата и время проведения
29.06.2018 14:0029.06.2018 14:0029.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806567625Дата и время проведения Поставка фрезерно-гравировального станка с ЧПУ роутер 1070В3 Москва
Подведение итогов не позднее
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806567625Подведение итогов не позднее Поставка фрезерно-гравировального станка с ЧПУ роутер 1070В3 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фрезерно-гравировального станка с ЧПУ роутер 1070В3
Начальная цена
3 454 890,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
172 744,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Технической частью (Часть III) и Проектом Договора (Часть IV).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
28.41.21.120
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.