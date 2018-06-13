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    Главная / Торги / Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважину

    Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважину

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 13:0013.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806204Дата и время окончания срока приема заявок Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважинуКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806204

    Уникальный номер закупки

    39

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважину

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    Изменения в извещении

    проект

    паспорт и лицензия

    доп к лицензии

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМА ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Контактный телефон

    +7 988 667-75-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    procurement@alma-sad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петросян Карапет Левонович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважину

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 13:00 GMT +313.06.2018 13:0013.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806204Дата и время окончания срока приема заявок Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважинуКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 13:0013.06.2018 13:0013.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806204Дата и время вскрытия заявок Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважинуКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2018 14:0016.07.2018 14:0016.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806204Подведение итогов не позднее Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважинуКраснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 14:0016.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806204Подведение итогов не позднее Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважинуКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважину

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Краснодарский край, 1780м. восточнее г.АбинскаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту выполнения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМА ПРОДАКШН
    Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН

    Адрес местонахождения

    353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважину"

    Кол-во: 0

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