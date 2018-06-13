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Номер извещения
ГП806204
Уникальный номер закупки
39
Наименование закупки
Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважину
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Почтовый адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Контактный телефон
+7 988 667-75-42
Факс
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Адрес электронной почты
procurement@alma-sad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петросян Карапет Левонович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважину
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 13:00 GMT +313.06.2018 13:0013.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806204Дата и время окончания срока приема заявок Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважинуКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 13:0013.06.2018 13:0013.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806204Дата и время вскрытия заявок Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважинуКраснодар
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 14:0016.07.2018 14:0016.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806204Подведение итогов не позднее Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважинуКраснодар
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на скважину
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Краснодарский край, 1780м. восточнее г.АбинскаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМА ПРОДАКШН
Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН
Адрес местонахождения
353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска
71.12.16.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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