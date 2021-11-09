Приобретение в собственность Ярославской области жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Тутаеве Ярославской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 0171200001921002520

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002520 Уникальный номер закупки 0171200001921002520 Номер закупки Наименование закупки Приобретение в собственность Ярославской области жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Тутаеве Ярославской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 0171200001921002520 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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