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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806567219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание супервайзерских услуг (заказные, чартерные рейсы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание супервайзерских услуг (заказные, чартерные рейсы - Казань)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 10:00 GMT +319.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806567219Дата и время окончания срока приема заявок Оказание супервайзерских услуг (заказные, чартерные рейсы - Казань)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 10:0019.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806567219Дата и время вскрытия заявок Оказание супервайзерских услуг (заказные, чартерные рейсы - Казань)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 20:0022.06.2018 20:0022.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806567219Подведение итогов не позднее Оказание супервайзерских услуг (заказные, чартерные рейсы - Казань)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание супервайзерских услуг (заказные, чартерные рейсы - Казань)
Начальная цена
4 130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено единиц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Аэропорт г. КазаньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
52.23.19.190
52.23.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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