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Номер извещения
31806567135
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка контейнеров для сбора и хранения ртутьсодержащих ламп
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-52-25
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Контейнеры для ртутных ламп
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.07.201809.07.2018 15:3009.07.2018 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806567135Дата окончания срока рассмотрения заявок Контейнеры для ртутных ламп Самара
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 15:3009.07.2018 15:3009.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806567135Подведение итогов не позднее Контейнеры для ртутных ламп Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контейнеры для ртутных ламп
Начальная цена
1 606 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
32 136,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указаны в документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указаны в документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
25.99.29.190
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 139
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