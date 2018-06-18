Открытый запрос предложений на оказание услуг по выполнению работ по техническому перевооружению обрабатывающего центраFCQV63CNC с ЧПУ SINUMERIK FM-NC (поставка, монтаж пуско-наладка поворотного стола типа GXA-320H Detron с комплектующими) для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806190 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на оказание услуг по выполнению работ по техническому перевооружению обрабатывающего центраFCQV63CNC с ЧПУ SINUMERIK FM-NC (поставка, монтаж пуско-наладка поворотного стола типа GXA-320H Detron с комплектующими) для нужд ПАО "Ижнефтемаш" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество РИМЕРА

Все закупки и тендеры АО РИМЕРА Юридический адрес 125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5 Почтовый адрес 121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40 Контактный телефон +7 495 981-01-01 Факс +7 495 981-01-20 Адрес электронной почты Irina.Kovaleva@rimera.com Ф.И.О. контактного лица Ковалева Ирина Михайловна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru