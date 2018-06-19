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Номер извещения
ГП806189
Уникальный номер закупки
61
Наименование закупки
Аукцион по реализации лома черных металлов 16Б26
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Лом 16Б26
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 11:00 GMT +319.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806189Дата и время окончания срока приема заявок Лом 16Б26Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.06.2018 11:3021.06.2018 11:3021.06.2018 11:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806189Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом 16Б26Екатеринбург
Дата и время проведения
21.06.2018 12:0021.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806189Дата и время проведения Лом 16Б26Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 12:1527.06.2018 12:1527.06.2018 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806189Подведение итогов не позднее Лом 16Б26Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом 16Б26
Начальная цена
85 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
38.32.2
37
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
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