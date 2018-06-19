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    Главная / Торги / Аукцион по реализации лома черных металлов 16Б26

    Аукцион по реализации лома черных металлов 16Б26

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806189Дата и время окончания срока приема заявок Лом 16Б26ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806189

    Уникальный номер закупки

    61

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион по реализации лома черных металлов 16Б26

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    912-67-77641

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    kozkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козкин Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Лом 16Б26

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 11:00 GMT +319.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806189Дата и время окончания срока приема заявок Лом 16Б26Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.06.2018 11:3021.06.2018 11:3021.06.2018 11:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806189Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом 16Б26Екатеринбург

    Дата и время проведения

    21.06.2018 12:0021.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806189Дата и время проведения Лом 16Б26Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 12:1527.06.2018 12:1527.06.2018 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806189Подведение итогов не позднее Лом 16Б26Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 12:1527.06.2018 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806189Подведение итогов не позднее Лом 16Б26Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом 16Б26

    Начальная цена

    85 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    11т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз из ЕкатеринбургаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    38.32.2

    Сырье вторичное, содержащее металлы

    37

    Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом 16Б26"

    Кол-во: 11

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