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    Главная / Торги / Закупка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГ

    Закупка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806212Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806212

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение к участию в закупке

    Документация закупки

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Ivan.Fedorov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Иван Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2018 15:00 GMT +306.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806212Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2018 15:0006.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806212Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2018 15:0025.06.2018 15:0025.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806212Подведение итогов не позднее Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 15:0025.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806212Подведение итогов не позднее Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приглашение к участию в закупке

    04.06.2018

    Документация закупки

    04.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка с дизельным приводом для мойки горячей водой Lamor ALTO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Гидравлический силовой агрегат Lamor LPP 58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Нефтеперекачивающий насос Lamor MSP 150 (производительностью до 300 м3) с комплектом нефтеперекачивающих 3"/4" и гидравлических шлангов, не менее 40 метров"

    Кол-во: 2

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