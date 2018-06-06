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Номер извещения
ГП806212
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Ivan.Fedorov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Иван Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 15:00 GMT +306.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806212Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 15:0006.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806212Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГМосква
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 15:0025.06.2018 15:0025.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806212Подведение итогов не позднее Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования ЛАРН для нужд Ямал СПГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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