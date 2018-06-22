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Номер извещения
ГП806187
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пневмогидроаккумуляторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83
Почтовый адрес
625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22
Контактный телефон
+7 902 622-91-11
Факс
+7 3452 56-59-99
Адрес электронной почты
6015@stc-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перебаскина Галина Эмытбаевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пневмогидроаккумуляторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 09:00 GMT +322.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пневмогидроаккумуляторовТюмень
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 09:0022.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806187Дата и время вскрытия заявок Поставка пневмогидроаккумуляторовТюмень
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 10:0025.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806187Подведение итогов не позднее Поставка пневмогидроаккумуляторовТюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пневмогидроаккумуляторов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тех. заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тех. заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
Адрес местонахождения
620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83
625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22
47
46
26
25
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
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