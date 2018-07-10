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Номер извещения
ГП806191
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406. Тележка приводная г/п 5т кран-балки. Тележка холостая г/п 5т кран-балки.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 365 673-74-82
Факс
--
Адрес электронной почты
mihayluk_el@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Михайлюк Евгений Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406 - 2шт. Тележка приводная г/п 5т кран-балки - 3 шт. Тележка холостая г/п 5т кран-балки - 3 шт.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406 - 2шт. Тележка приводная г/п 5т кран-балки - 3 шт. Тележка холостая г/п 5т кран-балки - 3 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406 - 2шт. Тележка приводная г/п 5т кран-балки - 3 шт. Тележка холостая г/п 5т кран-балки - 3 шт. Товар новый (не б/у). Сертификат качества обязательно. Паспорт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Крым, г. Армянск, ул. Северная промзона.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
25.99.29.190
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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