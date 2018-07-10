Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406. Тележка приводная г/п 5т кран-балки. Тележка холостая г/п 5т кран-балки.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

50% аванс, 50% по факту поставки в течение 10 дней. СРТ, г. Армянск, склад покупателя. Срок поставки не позднее 30 дней , с правом досрочной поставки. Гарантия не менее 12 месяцев.