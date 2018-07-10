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    Главная / Торги / Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406. Тележка приводная г/п 5т кран-балки. Тележка холостая г/п 5т кран-балки.

    Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406. Тележка приводная г/п 5т кран-балки. Тележка холостая г/п 5т кран-балки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.07.2018 15:0010.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806191Дата и время окончания срока приема заявок Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406 - 2шт. Тележка приводная г/п 5т кран-балки - 3 шт. Тележка холостая г/п 5т кран-балки - 3 шт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806191

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406. Тележка приводная г/п 5т кран-балки. Тележка холостая г/п 5т кран-балки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    Паспорт на кран (тележки)

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 365 673-74-82

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mihayluk_el@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлюк Евгений Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406 - 2шт. Тележка приводная г/п 5т кран-балки - 3 шт. Тележка холостая г/п 5т кран-балки - 3 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.07.201817.07.2018 16:0017.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806191Подведение итогов не позднее Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406 - 2шт. Тележка приводная г/п 5т кран-балки - 3 шт. Тележка холостая г/п 5т кран-балки - 3 шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406 - 2шт. Тележка приводная г/п 5т кран-балки - 3 шт. Тележка холостая г/п 5т кран-балки - 3 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406 - 2шт. Тележка приводная г/п 5т кран-балки - 3 шт. Тележка холостая г/п 5т кран-балки - 3 шт. Товар новый (не б/у). Сертификат качества обязательно. Паспорт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Крым, г. Армянск, ул. Северная промзона.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% аванс, 50% по факту поставки в течение 10 дней. СРТ, г. Армянск, склад покупателя. Срок поставки не позднее 30 дней , с правом досрочной поставки. Гарантия не менее 12 месяцев.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к поставщикам

    04.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка холостая г/п 5т кран-балки."

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Тележка приводная г/п 5т кран-балки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Крюковая подвеска ПК-10-17Б-3-406"

    Кол-во: 2

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