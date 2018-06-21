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Номер извещения
ГП806183
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мобильного ударно-точечного маркиратора: Модель FlyMarker mini с доп. оборудованием
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 14:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2173
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Olga.Smirnova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мобильного ударно-точечного маркиратора: Модель FlyMarker mini с доп. оборудованием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806183Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мобильного ударно-точечного маркиратора: Модель FlyMarker mini с доп. оборудованиемКолпино
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 12:0021.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806183Дата и время вскрытия заявок Поставка мобильного ударно-точечного маркиратора: Модель FlyMarker mini с доп. оборудованиемКолпино
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 13:0027.06.2018 13:0027.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806183Подведение итогов не позднее Поставка мобильного ударно-точечного маркиратора: Модель FlyMarker mini с доп. оборудованиемКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мобильного ударно-точечного маркиратора: Модель FlyMarker mini с доп. оборудованием
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территорию ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
29.24.23.370
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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