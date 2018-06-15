Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара производится Покупателем в рублях в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара и подписания Покупателем товарной накладной. Срок поставки Товара с момента заключения договора до 30.07.2018 года. Поставка товара осуществляется партиями, которые формируются на основании заявок Покупателя. Поставщик обязуется поставить партию Товара в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения заявки.