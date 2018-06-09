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Номер извещения
31806565996
Уникальный номер закупки
05/ЗЦН
Наименование закупки
запрос цен с неограниченным участием, на право заключения договора на поставку очков солнцезащитных, оправ для очков, корригирующих № 05/ЗЦН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
Почтовый адрес
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
Контактный телефон
+7 391 219-04-41
Факс
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Адрес электронной почты
makovskaya@gpkk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маковская Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле очками, включая сборку и ремонт очков, в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Очки солнцезащитные, оправы для очков корригирующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 13:00 GMT +309.06.2018 13:0009.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806565996Дата и время окончания срока приема заявок Очки солнцезащитные, оправы для очков корригирующихКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 08:0013.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806565996Дата и время вскрытия заявок Очки солнцезащитные, оправы для очков корригирующихКрасноярск
Подведение итогов не позднее
13.06.2018 08:0013.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806565996Подведение итогов не позднее Очки солнцезащитные, оправы для очков корригирующихКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Очки солнцезащитные, оправы для очков корригирующих
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с договором
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с договоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Адрес местонахождения
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
32.50.42.120
47.78.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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