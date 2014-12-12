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Номер извещения
31401737591
Уникальный номер закупки
001/14-тмц
Наименование закупки
Поставка подшипников импортного производства на первое полугодие 2015 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 52-04-61
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
olm@vodokanal.info
Ф.И.О. контактного лица
Нежданов Константин Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка подшипников импортного производства на первое полугодие 2015 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401737591Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников импортного производства на первое полугодие 2015 года г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401737591Дата и время вскрытия заявок Поставка подшипников импортного производства на первое полугодие 2015 года г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
16.12.2014 12:0016.12.2014 12:0016.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401737591Подведение итогов не позднее Поставка подшипников импортного производства на первое полугодие 2015 года г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подшипников импортного производства на первое полугодие 2015 года
Начальная цена
496 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложению №1 к Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
29.14.1
Документация лота
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