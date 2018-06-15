Запрос предложений № ЗП 40-2018 по выбору поставщика санитарно-гигиенических (Лот № 1) и хозяйственных (Лот № 2) товаров для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договора

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806172 Уникальный номер закупки ЗП 40-2018 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений № ЗП 40-2018 по выбору поставщика санитарно-гигиенических (Лот № 1) и хозяйственных (Лот № 2) товаров для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договора Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Уральский

Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский Юридический адрес 620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в Почтовый адрес 620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в Контактный телефон +7 343 355-59-08 Факс +7 343 355-58-01 Адрес электронной почты kotlov@gpb.ural.ru Ф.И.О. контактного лица Котлов Валерий Петрович Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская Область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru