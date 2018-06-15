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Номер извещения
ГП806172
Уникальный номер закупки
ЗП 40-2018
Наименование закупки
Запрос предложений № ЗП 40-2018 по выбору поставщика санитарно-гигиенических (Лот № 1) и хозяйственных (Лот № 2) товаров для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Контактный телефон
+7 343 355-59-08
Факс
+7 343 355-58-01
Адрес электронной почты
kotlov@gpb.ural.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлов Валерий Петрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Лот № 1 – поставка санитарно-гигиенических товаров и одноразовой посуды для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договора.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 12:00 GMT +315.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806172Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 – поставка санитарно-гигиенических товаров и одноразовой посуды для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договора.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806172Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 – поставка санитарно-гигиенических товаров и одноразовой посуды для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договора.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:3031.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806172Подведение итогов не позднее Лот № 1 – поставка санитарно-гигиенических товаров и одноразовой посуды для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договора.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806172Подведение итогов не позднее Лот № 1 – поставка санитарно-гигиенических товаров и одноразовой посуды для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договора.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 – поставка санитарно-гигиенических товаров и одноразовой посуды для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договора.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
46.49.39
46.49.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 2 - поставка хозяйственных товаров для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 12:00 GMT +315.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806172Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 - поставка хозяйственных товаров для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806172Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 - поставка хозяйственных товаров для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:3031.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806172Подведение итогов не позднее Лот № 2 - поставка хозяйственных товаров для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806172Подведение итогов не позднее Лот № 2 - поставка хозяйственных товаров для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 - поставка хозяйственных товаров для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга и Свердловской обл.), на один год с момента заключения договора
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
46.49.39
46.49.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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