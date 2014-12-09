Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Оплата по договору производится в следующем порядке:Поставщик в течение 3 дней после подписания договора представляет Покупателю счет на предоплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предоплату в течение 20 банковских дней после получения счета.На оплату оставшейся части в размере 70 % от стоимости договора Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета.Товар должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней после получения предварительной оплаты.