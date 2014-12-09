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Номер извещения
31401738551
Уникальный номер закупки
ЭТП ГПБ-К-48
Наименование закупки
Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-65-79
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki_kbha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клочков Владимир Викторович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 07:00 GMT +309.12.2014 07:0009.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401738551Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 07:1009.12.2014 07:1009.12.2014 07:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401738551Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА
Начальная цена
755 645,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1) Системный блок i5-4460, клавиатура, мышь - 11 шт. 2) Системный блок i7-4770, клавиатура, мышь - 1 шт. 3) Монитор 23,6" - 3 шт. 4) Монитор 21,5" – 12 шт. 5) Принтер лазерный А4 – 1 шт. 6) Принтер лазерный А3 – 2 шт. 7) МФУ А3 – 1 шт. 8) МФУ А4 – 2 шт. 9) ИБП – 8 шт. 10) Факс Panasonic KX-FL423RU – 1 шт. 11) Блок питания 600 Вт – 1 шт. 12) Флеш-накопитель – 9 шт. 13) Клавиатура беспроводная – 3 шт. 14) Мышь беспроводная – 3 шт. 15) USB - Кабель 2.0 А-В – 6 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
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