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    Главная / Торги / Право заключения Договора на выполнение работ по организации участка чистовой сборки гидроузлов

    Право заключения Договора на выполнение работ по организации участка чистовой сборки гидроузлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806565776Дата и время окончания срока приема заявок Работы по организации участка чистовой сборки гидроузлов192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806565776

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения Договора на выполнение работ по организации участка чистовой сборки гидроузлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация в том числе проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по организации участка чистовой сборки гидроузлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.06.201826.06.2018 23:5926.06.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806565776Дата окончания срока рассмотрения заявок Работы по организации участка чистовой сборки гидроузлов192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 23:5903.07.2018 23:5903.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806565776Подведение итогов не позднее Работы по организации участка чистовой сборки гидроузлов192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 23:5903.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806565776Подведение итогов не позднее Работы по организации участка чистовой сборки гидроузлов192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по организации участка чистовой сборки гидроузлов

    Начальная цена

    1 111 714,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по организации участка чистовой сборки гидроузлов в объеме определённом Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 333/165-2018 о проведении запроса котировок);

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия поставки (выборки) товара, выполнения работ, оказания услуг: Подрядчик обязуется полностью завершить работы на объекте и сдать объект Заказчику в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента передачи фронта работ по акту-допуску, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №333/165-2018 о проведении запроса котировок). Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 333/165-2018 о проведении запроса котировок). Расчет за выполнение работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ, подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с обязательным приложением к ним комплекта исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), журналы работ, исполнительные схемы на выполненные работы, акты передачи объектов под последующие работы другим организациям, иные документы, предусмотренные РД 11-02-2006).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    41.20.4

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1111714

    "Позиция 2"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1111714.58

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