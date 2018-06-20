Право заключения Договора на выполнение работ по организации участка чистовой сборки гидроузлов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия поставки (выборки) товара, выполнения работ, оказания услуг: Подрядчик обязуется полностью завершить работы на объекте и сдать объект Заказчику в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента передачи фронта работ по акту-допуску, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №333/165-2018 о проведении запроса котировок). Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 333/165-2018 о проведении запроса котировок). Расчет за выполнение работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ, подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с обязательным приложением к ним комплекта исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), журналы работ, исполнительные схемы на выполненные работы, акты передачи объектов под последующие работы другим организациям, иные документы, предусмотренные РД 11-02-2006).