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Номер извещения
31806565903
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка щупов и крепежной оснастки для КИМ DuraMax RT и сканера CimCore
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 12:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Почтовый адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Контактный телефон
+7 342 240-98-34
Факс
+7 342 240-98-34
Адрес электронной почты
dussov@protonpm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уссов Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щупов для КИМ DuraMax RT и сканера CimCore
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806565903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щупов для КИМ DuraMax RT и сканера CimCore614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93.
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:0013.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806565903Дата и время вскрытия заявок Поставка щупов для КИМ DuraMax RT и сканера CimCore614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щупов для КИМ DuraMax RT и сканера CimCore
Начальная цена
970 108,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 850,54 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
62 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара производится силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: г.Пермь, Комсомольский пр., 93.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Протон-ПМ
Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
26.51.33.192
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 62
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