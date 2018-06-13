Поставка щупов и крепежной оснастки для КИМ DuraMax RT и сканера CimCore

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемого по настоящему договору Товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выписки УПД, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня отгрузки Товара на основании УПД (универсальный передаточный документ). Срок поставки Товара в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора.