Лот 1

Поставка электродвигателей ABB заявка 134 (или аналогов при полном соответствии тех. параметров) Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки. Для ТОВАРОВ производства Таможенного Союза цены указывать в РУБЛЯХ РФ.