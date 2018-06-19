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Номер извещения
ГП806164
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электродвигателей ABB заявка 134 (или аналогов при полном соответствии тех. параметров)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13775
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
timofey.zasyadnikov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Засядников Тимофей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электродвигателей ABB заявка 134 (или аналогов при полном соответствии тех. параметров) Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки. Для ТОВАРОВ производства Таможенного Союза цены указывать в РУБЛЯХ РФ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 18:00 GMT +319.06.2018 18:0019.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателей ABB заявка 134 (или аналогов при полном соответствии тех. параметров) Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки. Для ТОВАРОВ производства Таможенного Союза цены указывать в РУБЛЯХ РФ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 18:0019.06.2018 18:0019.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806164Дата и время вскрытия заявок Поставка электродвигателей ABB заявка 134 (или аналогов при полном соответствии тех. параметров) Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки. Для ТОВАРОВ производства Таможенного Союза цены указывать в РУБЛЯХ РФ.Москва
Подведение итогов не позднее
20.06.2018 11:0020.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806164Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей ABB заявка 134 (или аналогов при полном соответствии тех. параметров) Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки. Для ТОВАРОВ производства Таможенного Союза цены указывать в РУБЛЯХ РФ.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201820.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806164Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей ABB заявка 134 (или аналогов при полном соответствии тех. параметров) Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки. Для ТОВАРОВ производства Таможенного Союза цены указывать в РУБЛЯХ РФ.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электродвигателей ABB заявка 134 (или аналогов при полном соответствии тех. параметров) Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки. Для ТОВАРОВ производства Таможенного Союза цены указывать в РУБЛЯХ РФ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Колличество и перечень согласно приложенной заявки, Аналоги и/или замена допускаются ТОЛЬКО при полном соответствии технических параметров, Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объём поставляемого товара (цена единицы товара не должна зависеть от объёма заказа, расценка должна быть единичной)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, АМТП, морская упаковка, невозвратная тара, стоимость упаковки и доставки должна быть включено в стоимость товараРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
27.11.24.000
Документация лота
Кол-во: 1
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