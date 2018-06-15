Право заключения Договора на выполнение работ по ремонту системы отопления цеха № 003 (старая площадка)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия поставки (выборки) товара, выполнения работ, оказания услуг: подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору в срок до 01октября 2018 г. с момента подписания настоящего договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №48/053-2018 о проведении запроса котировок). Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 48/053-2018 о проведении запроса котировок). - Предоплата за работы производится в размере 30 % от общей стоимости договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора на основании счета, выставленного Подрядчиком. - Окончательный расчет по договору производится на основании выставленного счета в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания уполномоченными на то представителями Сторон актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).