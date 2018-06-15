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Номер извещения
31806565490
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения Договора на выполнение работ по ремонту системы отопления цеха № 003/40
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Ремонт системы отопления ц. №003/40
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.201819.06.2018 23:5919.06.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806565490Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт системы отопления ц. №003/40192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 23:5926.06.2018 23:5926.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806565490Подведение итогов не позднее Ремонт системы отопления ц. №003/40192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт системы отопления ц. №003/40
Начальная цена
5 000 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по ремонту системы отопления цеха № 003/40, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 49/053-2018 о проведении запроса котировок).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
43.22.12.190
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5000000
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