ЭА-№-15050/21 "Оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы в целях уточнения сведений об объекте культурного наследия и обоснования изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия «Здание, где в июле 1918 – сентябре 1919 г. была явочная квартира минусинского комитета большевиков», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, 55, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" 0119200000121014363

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121014363 Уникальный номер закупки 0119200000121014363 Номер закупки Наименование закупки ЭА-№-15050/21 "Оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы в целях уточнения сведений об объекте культурного наследия и обоснования изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия «Здание, где в июле 1918 – сентябре 1919 г. была явочная квартира минусинского комитета большевиков», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, 55, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" 0119200000121014363 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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