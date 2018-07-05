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Номер извещения
31806567026
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Водогазопроводная арматура
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-91-42
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суханова Анжела Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Водогазопроводная арматура
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.07.201819.07.2018 15:3019.07.2018 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806567026Дата окончания срока рассмотрения заявок Водогазопроводная арматура443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 15:3019.07.2018 15:3019.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806567026Подведение итогов не позднее Водогазопроводная арматура443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Водогазопроводная арматура
Начальная цена
2 958 454,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
59 169,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
28.14.13.142
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3311
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