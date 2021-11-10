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Номер извещения
0119200000121014360
Уникальный номер закупки
0119200000121014360
Наименование закупки
ЭА-№-15285/21 "Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации для нужд ТО КГКУ «УСЗН» в городе Красноярске и центральных районах Красноярского края в 2022 году (среди СМП и СОНКО)" 0119200000121014360
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
28.10.2021 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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ЭА-№-15285/21 "Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации для нужд ТО КГКУ «УСЗН» в городе Красноярске и центральных районах Красноярского края в 2022 году (среди СМП и СОНКО)"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121014360Подведение итогов не позднее ЭА-№-15285/21 "Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации для нужд ТО КГКУ «УСЗН» в городе Красноярске и центральных районах Красноярского края в 2022 году (среди СМП и СОНКО)"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА-№-15285/21 "Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации для нужд ТО КГКУ «УСЗН» в городе Красноярске и центральных районах Красноярского края в 2022 году (среди СМП и СОНКО)"
Начальная цена
761 600,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов