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    Главная / Торги / Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.

    Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806565255Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806565255

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 11:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    mmzavangard18@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимов Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 09:00 GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806565255Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 09:00GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806565255Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.06.201828.06.2018 16:0028.06.2018 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806565255Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 16:0029.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806565255Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806565255Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.

    Начальная цена

    3 471 491,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    347 149,11 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    347 149,11

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В полном соответствии с требованиями Части II. «Техническая часть» и Части III. «Проект договора» конкурсной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35

    Услуги в области картографии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1

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