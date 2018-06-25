Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806565255 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД

Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД Юридический адрес 125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33 Почтовый адрес 125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33 Контактный телефон +7 495 602-04-31 Факс +7 495 602-04-31 Адрес электронной почты mmzavangard18@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Акимов Владимир Александрович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru