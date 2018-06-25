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Номер извещения
31806565255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимов Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 09:00 GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806565255Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 09:00GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806565255Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.201828.06.2018 16:0028.06.2018 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806565255Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.Москва
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 16:0029.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806565255Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806565255Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с нанесением линий градостроительного регулирования, основных планировочных высотных отметок земельного участка, подземных коммуникаций и сооружений, с согласованием с балансодержателями инженерных коммуникаций, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой.
Начальная цена
3 471 491,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
347 149,11 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
71.12.35
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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