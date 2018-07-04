Лот 1

1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт.