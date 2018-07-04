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    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе. Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, дом 1А. Продавец: ООО «Запсибгазторг»

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе. Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, дом 1А. Продавец: ООО «Запсибгазторг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2018 12:0004.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806155Дата и время окончания срока приема заявок 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806155

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе. Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, дом 1А. Продавец: ООО «Запсибгазторг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    мясо, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2018 12:00 GMT +304.07.2018 12:0004.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806155Дата и время окончания срока приема заявок 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.07.2018 18:0004.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806155Дата окончания срока рассмотрения заявок 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт. Москва

    Дата и время проведения

    05.07.2018 12:0005.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806155Дата и время проведения 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт. Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.07.2018 18:0026.07.2018 18:0026.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806155Подведение итогов не позднее 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.07.201826.07.2018 18:0026.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806155Подведение итогов не позднее 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт.

    Начальная цена

    34 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 923 939,30 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    2 923 939,30

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАПСИБГАЗТОРГ
    Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК

    Классификатор ОКПД2

    68.1

    Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "рынок"

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    Республика Северная Осетия-Алания
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:42
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237025
    Открытый аукцион с повышением начальной цены по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Имущество реализуется 4-мя отдельными лотами. Лот 1. Квартира, инв.№08-1227, площадь объекта – 84,9 кв.м., местоположение: РСО-А, Алагирский район, с.Дзуарикау, ул.Кирова, д.94, кв.1.
    Открытый аукцион с повышением начальной цены по продаже объектов недвижимого имущества,...
    593152
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    24.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Северная Осетия-Алания
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:32
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП148611
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Седова. Собственник: Акционерное общество «Газпром газораспределение Смоленск».
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже объектов недвижимого...
    581797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    2 115 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    Начало приема заявок:
    29.12.2021 г., 09:11
    Дата аукциона:
    07.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП225984
    Публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи жилого дома, площадью 417,9 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Южная, д.5а. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи жилого...
    593041
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    6 535 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:25
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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