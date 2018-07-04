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Номер извещения
ГП806155
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе. Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, дом 1А. Продавец: ООО «Запсибгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2018 12:00 GMT +304.07.2018 12:0004.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806155Дата и время окончания срока приема заявок 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.07.2018 18:0004.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806155Дата окончания срока рассмотрения заявок 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт. Москва
Дата и время проведения
05.07.2018 12:0005.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806155Дата и время проведения 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт. Москва
Подведение итогов не позднее
26.07.2018 18:0026.07.2018 18:0026.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806155Подведение итогов не позднее 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.07.201826.07.2018 18:0026.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806155Подведение итогов не позднее 1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Нежилое сооружение – торговый центр общей площадью 1 601,3 кв.м., этажность-1, инв. № 3213. 2. Оборудование в составе: 1) Кассовый бокс с транспорт.180DBTправ (2550).RAL7035/инв.0004211 – 1 шт. 2) Внутренний наружный блок кондиционера Balli BSC-3 /инв. 0004149 – 1 шт. 3) Весы фасов СAS LP -15( 1.6) термопечатью и штрих зав № 080301192 /инв. 0004179- 1 шт. 4) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав № 080502338/инв. 0004366 – 1 шт. 5) Весы торговые CAS LP-15R(1.6) с термопечатью и штрих зав. 080301204/инв. 0004365 – 1 шт. 6) Кассовый бокс с транспортерной лентой 40/120 прав.(2550)RAL7035 /инв. 0004213 - 1 шт. 7) Холодильная горка RIO 2LF H216 MAXI 3750 (фруктовая) /инв. 0004220- 1 шт. 8) Весы фасов. CAS LP-15(1.6) с термопечатью и штрихкодом зав. 080301197/инв. 0004178 – 1 шт. 9) Конденсатор среднетемпературный /инв. 0004229 – 1 шт. 10) Конденсатор низкотемпературный /инв. 0004228 – 1 шт. 11) Кассовый бокс с транспор.40/120 прав(2550)RAL7035 /инв. 0004215 – 1 шт. 12) Кассовый бокс с транспор40/120 прав.(2550)RAL 7035 /инв. 0004214 – 1 шт. 13) Мясорубка П 11 /инв. 0003371 – 1 шт. 14) Централь низкотемпературная /инв. 0004226 – 1 шт. 15) Канал морозильных бонетт MALMOE IE 3750*2 /инв. 0004339 – 1 шт. 16) Централь среднетемпературная /инв. 0004227 – 1 шт. 17) Канал холодильных витрин ASPEN YCA4*3750.0+2.ARNEG угол /инв. 0004221 – 1 шт. 18) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 c термопечатью штрихкодом зав. № 080301196/ инв. 0004161 - 1 шт. 19) Весы фасовочные SM- 100 зав № 07503270 /инв. 0004182 – 1 шт. 20) Стол нержавеющий 39084 2500* /инв. 0003401 – 1 шт. 21) Канал холодильных горок RIO 1LF H216 MAXI3750+2500+2500 /инв. 0004222 – 1 шт. 22) Весы фасов СAS LP -15(1.6) c термопечатью и штрихкодом зав. № 07503264/инв. 0004180 – 1 шт. 23) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью и штрихкодом зав. № 080200826/ инв. 0004163 – 1 шт. 24) Весы торговые CAS LP-15R 1.6 с термопечатью штрихкодом № 080502356 /инв. 0004165 – 1 шт. 25) Весы торговые CAS LP-15R (1.6) с термопечатью штрихкодом зав. № 080200825/ инв. 0004369 - 1шт. 26) Кабина кассовая (Польша)/ инв. № 0004021 – 1 шт. 27) Шкаф пожарный – 5 шт. 28) Огнетушитель ОП-5 (3) – 9 шт.
Начальная цена
34 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 923 939,30 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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