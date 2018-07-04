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Номер извещения
ГП806147
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - площадь 43240 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу. - СКЛАД №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК на 100 т - сооружение, площадью 95,6 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв.м; - КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1584,5 кв.м; - КВАСИЛО-ЗАСОЛОЧНЫЙ ЦЕХ - нежилое здание, площадью 936,3 кв.м; - ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1246,7 кв.м; - СКЛАД № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв.м; - СКЛАД № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв.м; - АБК - нежилое здание, площадью 1825,6 кв.м; - ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (оборудование, инвентарь и т.д.). Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28. Продавец: ООО «Запсибгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - площадь 43240 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу. - СКЛАД №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК на 100 т - сооружение, площадью 95,6 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв.м; - КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1584,5 кв.м; - КВАСИЛО-ЗАСОЛОЧНЫЙ ЦЕХ - нежилое здание, площадью 936,3 кв.м; - ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1246,7 кв.м; - СКЛАД № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв.м; - СКЛАД № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв.м; - АБК - нежилое здание, площадью 1825,6 кв.м; - ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (оборудование, инвентарь и т.д.).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2018 12:00 GMT +304.07.2018 12:0004.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806147Дата и время окончания срока приема заявок - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - площадь 43240 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу. - СКЛАД №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК на 100 т - сооружение, площадью 95,6 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв.м; - КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1584,5 кв.м; - КВАСИЛО-ЗАСОЛОЧНЫЙ ЦЕХ - нежилое здание, площадью 936,3 кв.м; - ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1246,7 кв.м; - СКЛАД № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв.м; - СКЛАД № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв.м; - АБК - нежилое здание, площадью 1825,6 кв.м; - ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (оборудование, инвентарь и т.д.). Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806147Дата окончания срока рассмотрения заявок - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - площадь 43240 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу. - СКЛАД №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК на 100 т - сооружение, площадью 95,6 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв.м; - КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1584,5 кв.м; - КВАСИЛО-ЗАСОЛОЧНЫЙ ЦЕХ - нежилое здание, площадью 936,3 кв.м; - ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1246,7 кв.м; - СКЛАД № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв.м; - СКЛАД № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв.м; - АБК - нежилое здание, площадью 1825,6 кв.м; - ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (оборудование, инвентарь и т.д.). Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 12:0006.07.2018 12:0006.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806147Дата и время проведения - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - площадь 43240 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу. - СКЛАД №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК на 100 т - сооружение, площадью 95,6 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв.м; - КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1584,5 кв.м; - КВАСИЛО-ЗАСОЛОЧНЫЙ ЦЕХ - нежилое здание, площадью 936,3 кв.м; - ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1246,7 кв.м; - СКЛАД № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв.м; - СКЛАД № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв.м; - АБК - нежилое здание, площадью 1825,6 кв.м; - ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (оборудование, инвентарь и т.д.). Москва
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 18:0020.07.2018 18:0020.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806147Подведение итогов не позднее - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - площадь 43240 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу. - СКЛАД №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК на 100 т - сооружение, площадью 95,6 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв.м; - КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1584,5 кв.м; - КВАСИЛО-ЗАСОЛОЧНЫЙ ЦЕХ - нежилое здание, площадью 936,3 кв.м; - ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1246,7 кв.м; - СКЛАД № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв.м; - СКЛАД № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв.м; - АБК - нежилое здание, площадью 1825,6 кв.м; - ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (оборудование, инвентарь и т.д.). Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.07.201820.07.2018 18:0020.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806147Подведение итогов не позднее - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - площадь 43240 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу. - СКЛАД №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК на 100 т - сооружение, площадью 95,6 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв.м; - КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1584,5 кв.м; - КВАСИЛО-ЗАСОЛОЧНЫЙ ЦЕХ - нежилое здание, площадью 936,3 кв.м; - ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1246,7 кв.м; - СКЛАД № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв.м; - СКЛАД № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв.м; - АБК - нежилое здание, площадью 1825,6 кв.м; - ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (оборудование, инвентарь и т.д.). Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - площадь 43240 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу. - СКЛАД №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК на 100 т - сооружение, площадью 95,6 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв.м; - КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1584,5 кв.м; - КВАСИЛО-ЗАСОЛОЧНЫЙ ЦЕХ - нежилое здание, площадью 936,3 кв.м; - ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1246,7 кв.м; - СКЛАД № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв.м; - СКЛАД № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв.м; - АБК - нежилое здание, площадью 1825,6 кв.м; - ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (оборудование, инвентарь и т.д.).
Начальная цена
186 040 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 302 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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