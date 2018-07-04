открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - площадь 43240 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу. - СКЛАД №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК на 100 т - сооружение, площадью 95,6 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв.м; - КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1584,5 кв.м; - КВАСИЛО-ЗАСОЛОЧНЫЙ ЦЕХ - нежилое здание, площадью 936,3 кв.м; - ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1246,7 кв.м; - СКЛАД № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв.м; - СКЛАД № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв.м; - АБК - нежилое здание, площадью 1825,6 кв.м; - ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (оборудование, инвентарь и т.д.). Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28. Продавец: ООО «Запсибгазторг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806147 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - площадь 43240 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу. - СКЛАД №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК на 100 т - сооружение, площадью 95,6 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв.м; - ХОЛОДИЛЬНИК № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв.м; - КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1584,5 кв.м; - КВАСИЛО-ЗАСОЛОЧНЫЙ ЦЕХ - нежилое здание, площадью 936,3 кв.м; - ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ - нежилое здание, площадью 1246,7 кв.м; - СКЛАД № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв.м; - СКЛАД № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв.м; - АБК - нежилое здание, площадью 1825,6 кв.м; - ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (оборудование, инвентарь и т.д.). Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28. Продавец: ООО «Запсибгазторг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

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