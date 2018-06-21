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Номер извещения
31806576159
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАКУПКА ОТВОДОВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 12:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-67
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Yuliya.Nazarova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Назарова Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Калтан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка отводов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806576159Дата и время окончания срока приема заявок Закупка отводовКалтан
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 12:0021.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806576159Дата и время вскрытия заявок Закупка отводовКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка отводов
Начальная цена
386 756,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВЕСЬ ОБЪЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., Г.КАЛТАН, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
24.2
24.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 68
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