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Номер извещения
31806564742
Уникальный номер закупки
129
Наименование закупки
Выполнение работ по очистке, грунтовке и покраске металлоконструкций башни ДМРЛ-С, расположенных по адресу Саратовская область, Балашовский р-н, юго-восточная окраина г.Балашов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкции башни ДМРЛ-С г. Балашов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 13:00 GMT +313.06.2018 13:0013.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806564742Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкции башни ДМРЛ-С г. Балашов Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 13:0013.06.2018 13:0013.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806564742Дата и время вскрытия заявок Восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкции башни ДМРЛ-С г. Балашов Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкции башни ДМРЛ-С г. Балашов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, Балашовский р-н, юго-восточная окраина г.Балашов.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
43.34.10.140
43.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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