Выполнение работ по очистке, грунтовке и покраске металлоконструкций башни ДМРЛ-С, расположенных по адресу Владимирская область, Суздальский р-н, в районе с. Старый Двор.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806564740 Уникальный номер закупки 128 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по очистке, грунтовке и покраске металлоконструкций башни ДМРЛ-С, расположенных по адресу Владимирская область, Суздальский р-н, в районе с. Старый Двор. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Котировочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод

Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ Юридический адрес 127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110 Почтовый адрес 127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110 Контактный телефон +7 495 627-11-08 Факс +7 495 485-03-88 Адрес электронной почты zakupki.lemz@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Филиппова Ольга Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Работы малярные и стекольные Ключевые слова: металлоконструкции, металл

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