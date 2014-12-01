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Номер извещения
31401736839
Уникальный номер закупки
211
Наименование закупки
поставка сервисных контрактов на активное сетевое оборудование (ЛВС) для ОАО «МАШ» (повторно)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 995-13-14 доб. 6506
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Петров Николай Николевич,npetrov@svo.aero
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сервисных контрактов на активное сетевое оборудование (ЛВС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.12.2014 12:00 GMT +301.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401736839Дата и время окончания срока приема заявок поставка сервисных контрактов на активное сетевое оборудование (ЛВС)Химки
Дата и время вскрытия заявок
01.12.2014 12:0001.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401736839Дата и время вскрытия заявок поставка сервисных контрактов на активное сетевое оборудование (ЛВС)Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сервисных контрактов на активное сетевое оборудование (ЛВС)
Начальная цена
2 304 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Сервисные контракты поставляются в электронной форме и распространяются на сетевое оборудование, установленное по адресу: Российская Федерация, 141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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