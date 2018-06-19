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Номер извещения
ГП806144
Уникальный номер закупки
ОСКиОЗД/18-00325
Наименование закупки
производство полного комплекса буровзрывных работ на разрезе «Эльгинский» (в соответствии с Техническим заданием) для ООО «Эльгауголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62457
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
62457@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Мамулат Инга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Производство полного комплекса буровзрывных работ на разрезе «Эльгинский» (в соответствии с Техническим заданием) для ООО «Эльгауголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 15:00 GMT +319.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806144Дата и время окончания срока приема заявок производство полного комплекса буровзрывных работ на разрезе «Эльгинский» (в соответствии с Техническим заданием) для ООО «Эльгауголь» Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 15:0019.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806144Дата и время вскрытия заявок производство полного комплекса буровзрывных работ на разрезе «Эльгинский» (в соответствии с Техническим заданием) для ООО «Эльгауголь» Москва
Подведение итогов не позднее
14.09.2018 15:0014.09.2018 15:0014.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806144Подведение итогов не позднее производство полного комплекса буровзрывных работ на разрезе «Эльгинский» (в соответствии с Техническим заданием) для ООО «Эльгауголь» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Производство полного комплекса буровзрывных работ на разрезе «Эльгинский» (в соответствии с Техническим заданием) для ООО «Эльгауголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
45.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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