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Номер извещения
ГП806141
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Первый этаж здания «Комплексный центр социальной защиты населения «Добрый свет», назначение: нежилое, общей площадью 215 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-18, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02/033/2011-133, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 4/1. ½ доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, площадью 386 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010107:169, расположенный по тому же адресу. Продавец: ЗАО «Газинком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 09:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Первый этаж здания «Комплексный центр социальной защиты населения «Добрый свет», назначение: нежилое, общей площадью 215 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-18, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02/033/2011-133, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 4/1; ½ доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, площадью 386 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010107:169, расположенный по тому же адресу.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2018 12:00 GMT +304.07.2018 12:0004.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806141Дата и время окончания срока приема заявок Первый этаж здания «Комплексный центр социальной защиты населения «Добрый свет», назначение: нежилое, общей площадью 215 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-18, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02/033/2011-133, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 4/1; ½ доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, площадью 386 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010107:169, расположенный по тому же адресу. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806141Дата окончания срока рассмотрения заявок Первый этаж здания «Комплексный центр социальной защиты населения «Добрый свет», назначение: нежилое, общей площадью 215 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-18, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02/033/2011-133, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 4/1; ½ доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, площадью 386 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010107:169, расположенный по тому же адресу. Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 12:0006.07.2018 12:0006.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806141Дата и время проведения Первый этаж здания «Комплексный центр социальной защиты населения «Добрый свет», назначение: нежилое, общей площадью 215 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-18, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02/033/2011-133, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 4/1; ½ доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, площадью 386 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010107:169, расположенный по тому же адресу. Москва
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 18:0020.07.2018 18:0020.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806141Подведение итогов не позднее Первый этаж здания «Комплексный центр социальной защиты населения «Добрый свет», назначение: нежилое, общей площадью 215 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-18, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02/033/2011-133, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 4/1; ½ доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, площадью 386 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010107:169, расположенный по тому же адресу. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.07.201820.07.2018 18:0020.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806141Подведение итогов не позднее Первый этаж здания «Комплексный центр социальной защиты населения «Добрый свет», назначение: нежилое, общей площадью 215 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-18, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02/033/2011-133, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 4/1; ½ доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, площадью 386 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010107:169, расположенный по тому же адресу. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Первый этаж здания «Комплексный центр социальной защиты населения «Добрый свет», назначение: нежилое, общей площадью 215 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-18, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02/033/2011-133, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 4/1; ½ доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, площадью 386 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010107:169, расположенный по тому же адресу.
Начальная цена
6 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
600 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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