открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Первый этаж здания «Комплексный центр социальной защиты населения «Добрый свет», назначение: нежилое, общей площадью 215 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-18, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02/033/2011-133, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 4/1. ½ доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, площадью 386 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010107:169, расположенный по тому же адресу. Продавец: ЗАО «Газинком»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806141 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Первый этаж здания «Комплексный центр социальной защиты населения «Добрый свет», назначение: нежилое, общей площадью 215 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-18, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02/033/2011-133, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 4/1. ½ доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, площадью 386 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010107:169, расположенный по тому же адресу. Продавец: ЗАО «Газинком» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещние

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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