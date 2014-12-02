Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка продукции ф. Siemens

    Закупка продукции ф. Siemens

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411991Дата и время окончания срока приема заявок Закупка двигателей ф. SiemensЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411991

    Уникальный номер закупки

    ГП410307

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка продукции ф. Siemens

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Электродвигатель №2

    Электродвигатель №1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 245-53-81

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    d.koshovkin@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошовкин Дмитрий Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка двигателей ф. Siemens

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.12.2014 14:00 GMT +302.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411991Дата и время окончания срока приема заявок Закупка двигателей ф. SiemensЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.12.2014 14:0002.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411991Дата и время вскрытия заявок Закупка двигателей ф. SiemensЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.201430.12.2014 15:0030.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411991Подведение итогов не позднее Закупка двигателей ф. SiemensЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка двигателей ф. Siemens

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка в полном объеме и в необходимом кол-ве.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад покупателя, ОАО "Уралмашзавод", г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.10.1

    Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

    Документация лота

    Электродвигатель №2

    27.12.2016

    Электродвигатель №1

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель мощностью 160кВт со всеми опциями: 1LG6312-8MB90-Z A61+B02+B32+C18+C26+K26+K45+K54+L1D+L97+M27+M40+Y82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Электродвигатель мощностью 2,2кВт со всеми опциями: 1LE1003-1AB42-3JA4-Z B02+H04+H07+H70+M11+N03+N21+Y82"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП159063
    Выполнение работ по строительству объекта: «Площадка промысловой компрессорной станции Восточно-Таркосалинского месторождения (газовый промысел). Склад арбитражных проб»
    Выполнение работ по строительству объекта: «Площадка промысловой компрессорной станции...
    569278
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237127
    Комплектный электропривод переменного тока и оборудование системы охлаждения двигателя для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00455 ИТТ
    Комплектный электропривод переменного тока и оборудование системы охлаждения двигателя для ШПМ...
    593387
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО КБ УБРИР
    Попозиционная № ГП225619
    2022/07 Тендер на поставку сервера для системы виртуализации
    2022/07 Тендер на поставку сервера для системы виртуализации
    591787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НПЦАП
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211079625
    Капитальный ремонт наружных пожарных лестниц, расположенных по адресам: г. Москва, улица Введенского, дом 1 и г. Москва, улица Обручева, дом 29.
    Капитальный ремонт наружных пожарных лестниц, расположенных по адресам: г. Москва, улица...
    593357
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 714708,70 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    35 735 435
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213250
    №8 электроснабжение и электроосвещение ХА МиТОК г.Севастополь
    №8 электроснабжение и электроосвещение ХА МиТОК г.Севастополь
    587001
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО Москокс
    Запрос предложений № ГП237124
    Капитальный ремонт тепловоза ТГМ 6-2073
    Капитальный ремонт тепловоза ТГМ 6-2073
    593380
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО УМЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079462
    Поставка припоя ПРВ КР 1,5 ПОС61 российского производства.
    Поставка припоя ПРВ КР 1,5 ПОС61 российского производства.
    593360
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    1 390 767
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32211060358
    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных
    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных
    590511
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    24 074 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить