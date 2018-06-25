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Номер извещения
ГП806166
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 63-96-35
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
210-gvl@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крайнов Николай Иванович
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 06:00 GMT +325.06.2018 06:0025.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806166Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 06:00GMT +325.06.2018 06:0025.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806166Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341Златоуст
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.06.201825.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806166Дата окончания срока рассмотрения заявок Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341Златоуст
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 14:3025.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806166Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Златоустовский машиностроительный завод» 456208, Парковый проезд 1, г. Златоуст, Челябинская область.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
35
Документация лота
Кол-во: 1
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