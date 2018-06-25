"Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с положениями Части V «Проект договора», с момента заключения договора до 31.12.2018г. Оплата производится в течение 30-40 дней после подписания акта сдачи- приёмки выполненных работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок