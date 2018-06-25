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    Главная / Торги / Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341

    Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 06:0025.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806166Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806166

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 12:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Извещение

    Конкурсная документация

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 63-96-35

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    210-gvl@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крайнов Николай Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 06:00 GMT +325.06.2018 06:0025.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806166Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 06:00GMT +325.06.2018 06:0025.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806166Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341Златоуст

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.06.201825.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806166Дата окончания срока рассмотрения заявок Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341Златоуст

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2018 14:3025.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806166Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806166Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341

    Начальная цена

    590 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 800,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Златоустовский машиностроительный завод» 456208, Парковый проезд 1, г. Златоуст, Челябинская область.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями Части V «Проект договора», с момента заключения договора до 31.12.2018г. Оплата производится в течение 30-40 дней после подписания акта сдачи- приёмки выполненных работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    35

    Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    04.06.2018

    Проект договора

    04.06.2018

    Конкурсная документация

    04.06.2018

    Извещение

    04.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт винтовой пары винтового компрессора SCK-341"

    Кол-во: 1

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