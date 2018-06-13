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Номер извещения
ГП806152
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Трубопроводная, запорная и регулирующая арматура ИЮНЬ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 365 673-71-15
Факс
--
Адрес электронной почты
miroshnichenko_sv@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Мирошниченко Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трубопроводная, запорная и регулирующая арматура
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубопроводная, запорная и регулирующая арматура
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Трубопроводная, запорная и регулирующая арматура согласно перечня. Новая не бывшая в эксплуатации. Наличие паспорта, сертификата качества, сертификата ТР ТС - ОБЯЗАТЕЛЬНО
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзона, склад покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
28.14.13.142
Документация лота
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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