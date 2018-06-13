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    Главная / Торги / Трубопроводная, запорная и регулирующая арматура ИЮНЬ

    Трубопроводная, запорная и регулирующая арматура ИЮНЬ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 16:0013.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806152Дата и время окончания срока приема заявок Трубопроводная, запорная и регулирующая арматураМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806152

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Трубопроводная, запорная и регулирующая арматура ИЮНЬ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 10:39

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 365 673-71-15

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    miroshnichenko_sv@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мирошниченко Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трубопроводная, запорная и регулирующая арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 16:0006.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806152Подведение итогов не позднее Трубопроводная, запорная и регулирующая арматураМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубопроводная, запорная и регулирующая арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Трубопроводная, запорная и регулирующая арматура согласно перечня. Новая не бывшая в эксплуатации. Наличие паспорта, сертификата качества, сертификата ТР ТС - ОБЯЗАТЕЛЬНО

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзона, склад покупателя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% предоплата, 50% по факту поставки на условиях СРТ в редакции Инкотермс 2010, срок поставки не более 30 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к поставщикам

    04.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый муф (11б27п) ВВ Ду 20 гор.вода"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Кран для манометра 11б18бк Ду15 Ру25 Т=200 С муфта"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Клапан запорный 15с22нж Ду20 Ру40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Клапан запорный 15с65нж Ду50 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Клапан 15с65нж Ду80 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Клапан 15кч35нж Ду15 Ру16"

    Кол-во: 14

    "Позиция 7"

    "Клапан регулирующий с приводом Regada 25с947нж Ду80Ру16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Задвижка 30ч6бр ду 200 Ру10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Задвижка 30ч 6бр Ду100 Ру10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Задвижка 30ч 6бр Ду 50 Ру 10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Задвижка 30ч47бр Ду200 Ру10 габаритные размеры L 330"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Задвижка 30ч17бк Ду100 Ру16 габаритные размеры L 230"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Задвижка 30c18нж Ду150 Ру50 габаритные размеры L 447"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Вентиль бронзовый муфтовый Ду 25 Пу 16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Вентиль бронзовый муфтовый Ду 15 Пу 16"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Вентиль бронзовый муфтовый Ду 15 Пу 10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Вентиль 15ч96эм Ду80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Вентиль 15ч96эм Ду100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Вентиль 15нж 65бк Ду32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Вентиль 15кч34п Ду50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Вентиль 15кч19п Ду40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Вентиль 15б3р Ду25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Вентиль 15б3р Ду20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Вентиль 15б3р Ду15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Вентиль 15б 1р Ду20 Ру16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Вентиль 11ч38 п Ду40 Ру16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Вентиль шаровый DN40 PN160"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Кран шаровый фланцевый 11б27п1 ВВ Ду 32 Ру16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Кран шаровый муф ВН Ду 15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Кран шаровый муф ВВ Ду 15 гор.вода"

    Кол-во: 14

    "Позиция 32"

    "Кран шаровый муфтовый DN40 PN160 ст. 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Вентиль пережимной Ду150 Ру6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Вентиль пережимной Ду100 Ру10"

    Кол-во: 5

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