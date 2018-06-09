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    Главная / Торги / Компрессор ВВ0,8/8-720 и запчасти

    Компрессор ВВ0,8/8-720 и запчасти

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2018 13:0109.06.2018 13:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806137Дата и время окончания срока приема заявок Компрессор ВВ0,8/8-720 и запчастиЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Компрессор ВВ0,8/8-720 и запчасти

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 08:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Спецификация

    Договор

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Компрессор ВВ0,8/8-720 и запчасти

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806137Подведение итогов не позднее Компрессор ВВ0,8/8-720 и запчастиЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компрессор ВВ0,8/8-720 и запчасти

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, МО, г.Видное, Белокаменное ш., вл.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ФД 110-069"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (У112) ЭК7А.03.012-01 "

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ МАСЛОСЪЕМНОЕ (М112) ЭК7А.03.013-01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "КЛАПАН В СБОРЕ ДЛЯ КОМПРЕССОРА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "КОМПРЕССОР ВВ 0,8/8-720"

    Кол-во: 1

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