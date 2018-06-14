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Номер извещения
31806564549
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насосного агрегата марки ЦНСг 180-255 с рамой и электродвигателем для нужд Белорецкого филиала ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО". Участниками процедуры могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Контактный телефон
+7 34792 4-09-33
Факс
+7 34792 4-09-33
Адрес электронной почты
asukhinin@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухинин Антон Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Поставка насосного агрегата марки ЦНСг 180-255 с рамой и электродвигателем
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного агрегата марки ЦНСг 180-255 с рамой и электродвигателем
Начальная цена
885 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г . Белорецк, ул. Блюхера, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
28.13.14.110
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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