Поставка насосного агрегата марки ЦНСг 180-255 с рамой и электродвигателем для нужд Белорецкого филиала ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО". Участниками процедуры могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806564549 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка насосного агрегата марки ЦНСг 180-255 с рамой и электродвигателем для нужд Белорецкого филиала ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО". Участниками процедуры могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Белорецкий филиал общества с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО Юридический адрес 454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14 Почтовый адрес 454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14 Контактный телефон +7 34792 4-09-33 Факс +7 34792 4-09-33 Адрес электронной почты asukhinin@belmk.ru Ф.И.О. контактного лица Сухинин Антон Владимирович Место рассмотрения предложений Белорецк Закупки и тендеры Башкортостан Республика Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие Ключевые слова:

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