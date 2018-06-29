Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту бензоинструмента для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки: 24 часа с момента поступления заявки от Заказчика при условии наличия запасных и расходных частей или 40 дней с момента поступления заявки от Заказчика при условии необходимости заказа запасных и расходных частей. Срок выполнения работ уточняется в момент поступления заявки от Заказчика Период оказания услуг: с момента заключения договора в течении 1 календарного года Срок оплаты: в течение 15 дней после подписания акта выполненных работ обеими сторонами