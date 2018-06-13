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Номер извещения
ГП806135
Уникальный номер закупки
11*
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПСВ 200 У СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. Чебаркуль (ДЛЯ СМП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 07:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-85 доб. 237
Факс
--
Адрес электронной почты
NatalyaGurdina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурдина Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ЗАМЕНА ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПСВ 200 У СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. Чебаркуль
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАМЕНА ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПСВ 200 У СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. Чебаркуль
Начальная цена
157 947,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 услуга
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ЧебаркульРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
33.12
33.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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