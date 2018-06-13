ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ БАКОВ СЛАБОГО РАСТВОРА СОЛИ № 1,2 СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. Чебаркуль (ДЛЯ СМП)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806134 Уникальный номер закупки 97* Номер закупки Наименование закупки ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ БАКОВ СЛАБОГО РАСТВОРА СОЛИ № 1,2 СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. Чебаркуль (ДЛЯ СМП) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

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