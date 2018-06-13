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Номер извещения
ГП806133
Уникальный номер закупки
1232_ЗП
Наименование закупки
Поставка сухих газовых уплотнений на ДКС Сеноман для корпуса низкого давления № 2.113.017 компрессорной установки 32ГЦ-20/30-106 К.УХЛ1 из состава ГПА-4РМ с комплектом ЗИП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 06:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
Контактный телефон
+7 34949 3-24-23
Факс
+7 34949 3-24-11
Адрес электронной почты
Yakovlev@geotransgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлев Леонид Игоревич
Место рассмотрения предложений
Пуровский
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Разработка системы сухих газодинамических уплотнений для компрессорной установки 32 ГЦ-20/30-106 К.УХЛ1, согласование с производителем чертежей и рабочей документации, поставки системы СГУ в комплекте с ЗИП.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 15:00 GMT +313.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806133Дата и время окончания срока приема заявок Разработка системы сухих газодинамических уплотнений для компрессорной установки 32 ГЦ-20/30-106 К.УХЛ1, согласование с производителем чертежей и рабочей документации, поставки системы СГУ в комплекте с ЗИП.Пуровский
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 15:0013.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806133Дата и время вскрытия заявок Разработка системы сухих газодинамических уплотнений для компрессорной установки 32 ГЦ-20/30-106 К.УХЛ1, согласование с производителем чертежей и рабочей документации, поставки системы СГУ в комплекте с ЗИП.Пуровский
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 09:0002.07.2018 09:0002.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806133Подведение итогов не позднее Разработка системы сухих газодинамических уплотнений для компрессорной установки 32 ГЦ-20/30-106 К.УХЛ1, согласование с производителем чертежей и рабочей документации, поставки системы СГУ в комплекте с ЗИП.Пуровский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.07.201802.07.2018 09:0002.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806133Подведение итогов не позднее Разработка системы сухих газодинамических уплотнений для компрессорной установки 32 ГЦ-20/30-106 К.УХЛ1, согласование с производителем чертежей и рабочей документации, поставки системы СГУ в комплекте с ЗИП.Пуровский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка системы сухих газодинамических уплотнений для компрессорной установки 32 ГЦ-20/30-106 К.УХЛ1, согласование с производителем чертежей и рабочей документации, поставки системы СГУ в комплекте с ЗИП.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, терминал транспортной компанииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВАТЭК-ПУР
Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР
Адрес местонахождения
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
28.11.23
28.11
Документация лота
Кол-во: 1
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