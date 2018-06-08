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Номер извещения
ГП806131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 03:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-07
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
olga.gorlova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Ольга Флавиевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 11:00 GMT +308.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806131Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 11:0008.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806131Дата и время вскрытия заявок Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
06.08.2018 11:0006.08.2018 11:0006.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806131Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.08.201806.08.2018 11:0006.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806131Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Контейнерные отгрузки: Станция Верхнезейск ДВ жд, код 913206 с подачей на станцию Верхний Улак Грузополучатель – ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь». ОТПРАВКА БАГАЖОМ: - Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область,ТК ООО «Азимут» и ООО «АЛК»- при условии, что одно место отгрузки не должно превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. - Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область ТК ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск) любой вес и объем. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
27.33.13.163
42.99
Документация лота
Кол-во: 84
Кол-во: 9
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 8
Кол-во: 15
Кол-во: 28
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