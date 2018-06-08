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    Главная / Торги / Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)

    Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806131Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 03:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Отгрузочные реквизиты

    Система контроля

    Проект спецификации

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-07

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    olga.gorlova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Ольга Флавиевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 11:00 GMT +308.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806131Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 11:0008.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806131Дата и время вскрытия заявок Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    06.08.2018 11:0006.08.2018 11:0006.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806131Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.08.201806.08.2018 11:0006.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806131Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электромонтажных изделий - 11 позиций для нужд ООО "Эльгауголь" с доставкой на ст. Улак (в случае отправки багажом), до ст. Верхнезейск (в случае контейнерной отправки)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Контейнерные отгрузки: Станция Верхнезейск ДВ жд, код 913206 с подачей на станцию Верхний Улак Грузополучатель – ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь». ОТПРАВКА БАГАЖОМ: - Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область,ТК ООО «Азимут» и ООО «АЛК»- при условии, что одно место отгрузки не должно превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. - Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область ТК ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск) любой вес и объем. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки июнь 2018г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.163

    Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные, катушки ОДА, блоки, замки, ключи электромагнитные

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Закупочная документация

    04.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наконечник кабельный, для кабеля сечением 50 кв. мм, ТМЛ 50-10-11, zeta 10627"

    Кол-во: 84

    "Позиция 2"

    "Муфта кабельная для гибких кабелей с резиновой изоляцией, сечением 25-50, наружной, напряжение 6 кВ, EMKT-6O/25-50"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Муфта кабельная для гибких кабелей с резиновой изоляцией, сечением 25-50, внутренней, напряжение 6 кВ, EMKT-6I/25-50, Raychem"

    Кол-во: 13

    "Позиция 4"

    "Коробка соединительно-разветвительная кабельная 1 ввод/1выход для кабеля с сечением жил 25-95 кв.мм, КСП-6-400 УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Бугель для ленты ЛКС, W2 20/07 БМ-20, арт. 1407"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Скрепа для ленты ЛКС, W2 20/07 СМ-20, арт. 1406"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Лента рулонная из нержавеющей стали ЛКС W2 20/07 в кассете сталь 304, 25 м, арт. 1549"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный, ширина полки 50 мм, толщина 5 мм, Уголок 50х50х5 мм ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Швеллер стальной горячекатанный с параллельными гранями полок, 10 П ГОСТ 8240-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Ограничитель перенапряжения 1 класса разряда линии, Серии HDA-MA, ОПН HDA-08MA-NFF, Raychem"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Наконечник кабельный, для кабеля сечением 16 кв. мм, ТМЛ 6-8-6, zeta 10620"

    Кол-во: 28

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