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    Главная / Торги / Запасные части и расходники к бензопилам STIHL

    Запасные части и расходники к бензопилам STIHL

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2014 21:0004.12.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411740Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411740

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части и расходники к бензопилам STIHL

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список запчастей и расходников

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 317-27-03

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    s.v.danilenko@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даниленко Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Лесоматериалы необработанные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.12.2014 21:00 GMT +304.12.2014 21:0004.12.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411740Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 09:3005.12.2014 09:3005.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411740Дата и время вскрытия заявок Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.Брянск

    Подведение итогов не позднее

    05.12.2014 13:0005.12.2014 13:0005.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411740Подведение итогов не позднее Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.Брянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 13:0005.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411740Подведение итогов не позднее Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Список во вложении.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская область, Почепский р-н, пос.Баклань, ул.Советская 62А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка силами и средствами Поставщика. Оплата - в течение 30 дней с момента передачи Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    02.01.1

    Лесозаготовки

    Документация лота

    Список запчастей и расходников

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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