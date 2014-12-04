www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП411740
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части и расходники к бензопилам STIHL
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 317-27-03
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
s.v.danilenko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даниленко Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.12.2014 21:00 GMT +304.12.2014 21:0004.12.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411740Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.Брянск
Дата и время вскрытия заявок
05.12.2014 09:3005.12.2014 09:3005.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411740Дата и время вскрытия заявок Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.Брянск
Подведение итогов не позднее
05.12.2014 13:0005.12.2014 13:0005.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411740Подведение итогов не позднее Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части и расходники к бензопилам STIHL Поставка: Брянская обл. Почепский р-н пос.Баклань ул.Советская 62А.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Список во вложении.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская область, Почепский р-н, пос.Баклань, ул.Советская 62А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
02.01.1
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.