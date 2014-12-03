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    Главная / Торги / Выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2014 16:0003.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401736983Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва, ул. Вольная, д.30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401736983

    Уникальный номер закупки

    361

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2014 12:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    pavlovaea@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богажков Юрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Вольная, д.30

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2014 16:00 GMT +303.12.2014 16:0003.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401736983Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва, ул. Вольная, д.30

    Дата и время вскрытия заявок

    03.12.2014 16:3003.12.2014 16:3003.12.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401736983Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва, ул. Вольная, д.30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 09:0004.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401736983Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва, ул. Вольная, д.30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Начальная цена

    104 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, в пределах города Москвы.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.3

    Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго "

    Кол-во: 1

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