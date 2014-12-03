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Номер извещения
31401736983
Уникальный номер закупки
361
Наименование закупки
Выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 12:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
pavlovaea@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богажков Юрий Альбертович
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Вольная, д.30
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Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2014 16:00 GMT +303.12.2014 16:0003.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401736983Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва, ул. Вольная, д.30
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2014 16:3003.12.2014 16:3003.12.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401736983Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва, ул. Вольная, д.30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Начальная цена
104 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, в пределах города Москвы.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
50.20.3
Документация лота
Кол-во: 1
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