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Номер извещения
ГП806120
Уникальный номер закупки
213-562/18
Наименование закупки
Поставка поковок 2048551 Курская АЭС-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.06.2018 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-34
Факс
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Адрес электронной почты
a.v.shamanaev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаманаев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка поковок 2048551 Курская АЭС-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 08:00 GMT +309.06.2018 08:0009.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806120Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок 2048551 Курская АЭС-2Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 08:0009.06.2018 08:0009.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806120Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок 2048551 Курская АЭС-2Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806120Подведение итогов не позднее Поставка поковок 2048551 Курская АЭС-2Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поковок 2048551 Курская АЭС-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с запросом аналоги и отклонения от ТЗ не допускаются поставщик должен иметь лицензию на поставку для АЭС
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
О УралхиммашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
25.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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