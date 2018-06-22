Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Материалы АСУ ТП, ИБП согласно ТЗ для предприятий ПАО Южный Кузбасс

    Материалы АСУ ТП, ИБП согласно ТЗ для предприятий ПАО Южный Кузбасс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806119Дата и время окончания срока приема заявок Материалы АСУ ТП, ИБП согласно ТЗ для предприятий ПАО Южный КузбассМеждуреченскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806119

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Материалы АСУ ТП, ИБП согласно ТЗ для предприятий ПАО Южный Кузбасс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.06.2018 07:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Приложение 2

    Приложение 1

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-24-55

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    valyantovichys@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Валянтович Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы АСУ ТП, ИБП согласно ТЗ для предприятий ПАО Южный Кузбасс

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 14:0031.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806119Подведение итогов не позднее Материалы АСУ ТП, ИБП согласно ТЗ для предприятий ПАО Южный КузбассМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы АСУ ТП, ИБП согласно ТЗ для предприятий ПАО Южный Кузбасс

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость товара. Датой поставки является дата передачи товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная Промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный с момента подписания Договора Покупателем. Наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Иные условия поставки согласовываются Сторонами дополнительно. Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя. Иные условия оплаты согласовываются Сторонами дополнительно. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции, товарных накладных и счет - фактур, соответствующих результатам приемки и оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.161

    Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 1000VA/700W"

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "ШЛЕЙФ СМА 26"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА GRAYHILL 73G-OV10B, -10+10В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Модуль аналогово ввода 16кан. с мультиплекс.4-20мА М745А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Модуль дискретного вывода постоянного тока M754O"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Модуль дискретного ввода М754D32кан.24VDC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Плата контроллера -мастер модуль M801E, QNX, СРВК для TREI 5B-02, 1000 точек ввода/вывода, модули: базовый, межконтроллерный обмен -TREI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Плата контроллера -мастер модуль М801E, Linux, СРВК для TREI 5B-02, 500 точек ввода/вывода), модули: базовый, межконтроллерный обмен -TREI"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП127131
    На поставку сетевого оборудования и программного обеспечения компании Cisco для ПАО «Южный Кузбасс»- согласно ТЗ
    На поставку сетевого оборудования и программного обеспечения компании Cisco для ПАО «Южный...
    457462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.04.2021 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП103554
    На поставку расходных материалов и зап. частей для УИТ согласно ТЗ
    На поставку расходных материалов и зап. частей для УИТ согласно ТЗ
    454020
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.04.2021 07:05(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Мечел-Материалы
    Попозиционная № ГП152538
    Покупка электроматериалов для обеспечения ремонта ЭКГ-5А
    Покупка электроматериалов для обеспечения ремонта ЭКГ-5А
    476079
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить