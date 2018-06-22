Материалы АСУ ТП, ИБП согласно ТЗ для предприятий ПАО Южный Кузбасс

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя. Иные условия оплаты согласовываются Сторонами дополнительно. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции, товарных накладных и счет - фактур, соответствующих результатам приемки и оформленных в соответствии с требованиями законодательства.