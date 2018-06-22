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Номер извещения
ГП806119
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Материалы АСУ ТП, ИБП согласно ТЗ для предприятий ПАО Южный Кузбасс
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
02.06.2018 07:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-24-55
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
valyantovichys@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Валянтович Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Материалы АСУ ТП, ИБП согласно ТЗ для предприятий ПАО Южный Кузбасс
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы АСУ ТП, ИБП согласно ТЗ для предприятий ПАО Южный Кузбасс
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость товара. Датой поставки является дата передачи товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная Промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный с момента подписания Договора Покупателем. Наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Иные условия поставки согласовываются Сторонами дополнительно. Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
27.33.13.161
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
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